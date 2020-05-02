新冠肺炎疫情重創全球經濟，世界各國成衣品牌銷售慘，需求縮減造成國內供應原物料的紡織業訂單大幅縮水，65年老字號台南紡織新市廠傳出4月底優離優退405名員工，300名本土籍、105名外籍移工，目前整廠剩10多人，台南紡織協理兼發言人莊景堯澄清非解雇、關廠，但目前看不到產業前景，新市廠並未停產，「暫時中場休息，待景氣復甦，再恢復生機」。

台南紡織成立於1955年，旗下有化纖事業群、紡紗事業群跟工務群，其中新市廠隸屬紡紗工務群，主要生產棉紗，但該業務重心已轉移越南廠，新市廠產能僅占5％。莊景堯強調，該廠已連續虧損5年，今年初抱著再撐1年繼續營運，未料疫情嚴峻，國際大廠停止下單，致訂單緊縮，「上游不下單，當然重創下游。」

莊景堯說，員工都知道訂單進不來的困境，整個產業供應鏈上演斷鏈，不得已必須調整產能與人力，否則苦撐到最後，恐將面臨減班甚至無薪假，因此，廠方4月初陸續提出優離優退方案，優退依照年資補貼，年資2、30年不等者，平均月薪6、7萬左右，可加發5個月，優離則有3個月，本來預期大概一半員工申請，沒想到反應如此踴躍，只剩10多人續留。

他說，新市廠員工平均都50歲以上員工，多數員工都從基層一路做到現在，老闆起初是朝縮減生產規模、維持最低產能，但優離優退過於踴躍，剩下10多名員工應該會規畫朝最低產能規畫，及負責機器保養，確保機器運轉，假以時日，若景氣回來，還是會再開生產線。

莊景堯說，整個產業鏈從成衣、織布廠、紗線等，環環相扣，疫情還要多久才結束，沒人知道，但只要機器、原料都在，還是可望重啟生產線，重新運轉。

(中時 )