現值新冠疫情期間，體育賽事紛紛延期或停辦，讓許多熱愛運動、期待參與比賽的民眾感到失望。籃球熱門賽事「鬥到底3X3城市爭霸賽」在賽事未啟動前，希望讓大家對運動仍保持熱忱，推出「體能換新衣團隊5K挑戰」，只要跑起來，主辦單位就送你全新鬥到底黑白球衣！

傳聞籃球人最討厭的運動就是跑步，但為維持體能，咬緊牙根都要跑！如果沒有體能，要怎麼在場上鬥到底？「體能換新衣團隊5K挑戰」活動開跑1周已有破百隊參加，現在下載YYsports App四人組隊報名，每人皆完成1次5公里紀錄，全隊完成挑戰就送每人1件鬥到底黑白球衣，活動至8日中午12時截止，15日更將加碼抽出2020全新鬥到底客製球衣！

詳細活動資訊請參閱「鬥到底3X3城市爭霸賽」粉絲團，並下載YYsports APP手刀報名。粉絲團網址：https://www.facebook.com/ddd3x3/

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