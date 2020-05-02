美國國會委任的美中經濟與安全審查委員會（USCC）當地時間1日發佈題為《中國與非洲的接觸-一種替代治理機制的基礎》的報告。研究指出，近年來，中國大陸加大了與非洲各國的接觸，竭力向非洲大陸輸出「中國模式」。大陸政府已經將非洲各國視為輸出其政治和經濟治理理念的試驗場。

美國之音報導，報告指出：「通過培訓和接觸政黨、銷售先進的數字監控技術和施加媒體影響力，中國致力於向非洲國家推廣其在一黨專制統治下國家主導的經濟增長模式。」

非洲正迅速成為意識形態和國際治理模式相互競爭的競技場。通過在非洲各主要地區建立戰略夥伴關係，中國的參與已經擴展到整個非洲大陸。

報告表示，北京優先發展與非洲人口最多、經濟最具活力、文化最具影響力的國家的關係，以促進其在非洲大陸的利益。中國大陸還與安哥拉、衣索比亞、南非、坦尚尼亞和辛巴威等在意識形態上有著歷史淵源的國家保持著特別緊密的聯繫。

報告表示，自中國大陸政府在2007至2008年全球金融危機後加強參與非洲事務以來，非洲大陸的民主趨勢出現倒退。

根據非政府組織自由之家的數據，在2008年，71％的撒哈拉以南非洲國家被評為「自由」或「部分自由」，而這個比例在2019年下降到61％。

報告寫道：「非洲國家越多地接受中國的治理模式，越多地放棄自由主義准則和多黨制民主，中國政府就越容易在其它地緣政治目標上獲得非洲的支持。」

(中時 )