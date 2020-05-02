再過8天就是母親節，許多兒女在苦思要送什麼禮物給媽媽，就有一名網友分享自己做的「鈔票內衣」，整件內衣全都用千元與百元鈔摺出來的，神乎其技手工讓網友看了都驚呆，紛紛跪求教學影片。

送給阿嬤的「鈔票內衣」中間蝴蝶結，是用美鈔摺出來的。（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO昨（1）日在臉書社團「爆廢公社」發文說，去年母親節時親手製作了一頂「現金帽」送給阿嬤，今年禮物大升級，媽媽花了半個月時間親手作一件『布啦夾』送給阿嬤。原PO的媽媽表示「阿嬤從沒穿過布啦夾，所以做一件送她」。

仔細一看發現，這件內衣是原PO的媽媽是用百元與千元紙鈔摺成的，內衣中間的小蝴蝶結，則是用美金做的，連原PO看了也不禁大讚「我阿母的手真巧，太強大了，阿母每年都弄驚喜給阿嬤，為的就是博阿嬤一笑」。

網友也紛紛留言「太厲害了求教學」、「這件布拉夾比LV還值錢耶」、「太厲害了，但我想偷偷問不布拉夾花了多少錢的鈔票」、「穿出門不用帶錢包」。有人跪求原PO媽媽推出教學影片，想動手做一件送給媽媽。

(中時電子報)