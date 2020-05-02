受疫情影響藝文演出紛紛延期、取消，讓藝文劇場圈損失慘重，在這波低潮期間，為提升劇團能量，由全民大劇團主辦《2020舞台劇潛力新星甄選會》，包括果陀劇場、台南人劇團、綠光劇團、全民大劇團、故事工場、天作之合劇場、楊景翔演劇院、瘋戲樂工作室共八個表演團隊，劇團聯合徵選新一代表演工作者，吸引800名新生代報名。
發起人團長謝念祖回憶，自己當年首次站上國家戲劇院的悸動，「雖然只是一個小角色，但我當時充滿著激動，我終於站上國家戲劇院了」。這份感動也成為他20多年來，屢次面對劇場挫折的支撐力量，他希望可以將感動複製到年輕一輩的表演者身上。謝念祖更感動表示，國家兩廳院董事長朱宗慶颯爽免費借出戲劇院供複選使用，參與團隊也是一通電話立刻答應擔任評審，「將是首次台灣劇場界團結起來，聯合舉辦的徵選活動」。
初選吸引近800人報名，原規劃1天的初選進而拆成4天，包含各行各業參賽者，有護理師、工程師、醫師、老師、馬戲表演者、劇場創作者、演藝人員、學生等。還有從國外回來的表演者，像是韓國交換來台的學生、長期工作於美國的歌唱家、外國就學中的學生、更有因百老匯停業失去表演工作的台灣演員，以及聘於保加利亞國立芭蕾舞團的舞者。謝念祖表示，台灣正慢慢從疫情中復甦，希望台灣劇場也能成為中華職棒一樣，是全球首批開放劇場表演的國家。
報名踴躍加上許多高手藏民間，謝念祖相當開心振奮，初選評審楊麗音感動說「許多人將人生第一次徵選就獻給我們，看到即便聲音一直抖，手也一直抖，還是要將表演端出來給我們看，就讓我感動得想哭。」初選評審湯志偉激動說：「這個計畫一定要定期辦下去。」藝人康茵茵則笑說這比北藝大還難考，也鼓勵沒有選上的表演者，「被刷掉不代表你不夠好，而是你的舞台不在這裡，相信在別的平台，你的演出將會發光發熱。」同為徵選出身的林俊逸則說：「有太多的遺珠之憾，很多人參加歌唱選秀比賽一定脫穎而出的。」
初選已選出39位表演者，並公布於全民大劇團的FB粉絲團，複選將於5月6日國家戲劇院舞台上進行，由於競爭戰況膠著，許多表演者以小數點之差成為遺珠之憾，全民大劇團後續也將推出遺珠專案。
(中時 )
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