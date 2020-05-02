受疫情影響藝文演出紛紛延期、取消，讓藝文劇場圈損失慘重，在這波低潮期間，為提升劇團能量，由全民大劇團主辦《2020舞台劇潛力新星甄選會》，包括果陀劇場、台南人劇團、綠光劇團、全民大劇團、故事工場、天作之合劇場、楊景翔演劇院、瘋戲樂工作室共八個表演團隊，劇團聯合徵選新一代表演工作者，吸引800名新生代報名。

初選評審老師團，包括楊麗音(下排中)、魏世芬(下排左)、康茵茵(下排右)、陳怡靜(下排右二)、湯志偉(上排左一)、吳世偉(上排左二)、謝念祖(上排左三)、林俊逸(上排右一)、陳世軍(上排右二)。（全民大劇團提供）

初選高手雲集，評審老師們不忘利用休息時間回顧參賽者們的表現。（全民大劇團提供）

發起人團長謝念祖回憶，自己當年首次站上國家戲劇院的悸動，「雖然只是一個小角色，但我當時充滿著激動，我終於站上國家戲劇院了」。這份感動也成為他20多年來，屢次面對劇場挫折的支撐力量，他希望可以將感動複製到年輕一輩的表演者身上。謝念祖更感動表示，國家兩廳院董事長朱宗慶颯爽免費借出戲劇院供複選使用，參與團隊也是一通電話立刻答應擔任評審，「將是首次台灣劇場界團結起來，聯合舉辦的徵選活動」。

初選吸引近800人報名，原規劃1天的初選進而拆成4天，包含各行各業參賽者，有護理師、工程師、醫師、老師、馬戲表演者、劇場創作者、演藝人員、學生等。還有從國外回來的表演者，像是韓國交換來台的學生、長期工作於美國的歌唱家、外國就學中的學生、更有因百老匯停業失去表演工作的台灣演員，以及聘於保加利亞國立芭蕾舞團的舞者。謝念祖表示，台灣正慢慢從疫情中復甦，希望台灣劇場也能成為中華職棒一樣，是全球首批開放劇場表演的國家。

每天徵選結束，評審們會圍坐討論每位參加者。（全民大劇團提供）

報名踴躍加上許多高手藏民間，謝念祖相當開心振奮，初選評審楊麗音感動說「許多人將人生第一次徵選就獻給我們，看到即便聲音一直抖，手也一直抖，還是要將表演端出來給我們看，就讓我感動得想哭。」初選評審湯志偉激動說：「這個計畫一定要定期辦下去。」藝人康茵茵則笑說這比北藝大還難考，也鼓勵沒有選上的表演者，「被刷掉不代表你不夠好，而是你的舞台不在這裡，相信在別的平台，你的演出將會發光發熱。」同為徵選出身的林俊逸則說：「有太多的遺珠之憾，很多人參加歌唱選秀比賽一定脫穎而出的。」

初選已選出39位表演者，並公布於全民大劇團的FB粉絲團，複選將於5月6日國家戲劇院舞台上進行，由於競爭戰況膠著，許多表演者以小數點之差成為遺珠之憾，全民大劇團後續也將推出遺珠專案。

丁于宸以電視劇《我們與惡的距離》王赦的獨白讓評審驚艷。（全民大劇團提供）

嚴梓菘聲音爆發力十足，過往曾入圍金曲獎最佳重唱組。（全民大劇團提供）

謝馥謙曾任職於保加利亞國立芭蕾舞團。（全民大劇團提供）

鄧瑋婷表演高空架技巧。（全民大劇團提供）

陳良芬舞蹈呈現擁有雲門舞集的氛圍。（全民大劇團提供）

年紀很輕的莫少萱，在國外已參加多場音樂劇演出。（全民大劇團提供）

因百老匯停演而回台的費奕瑄，希望透過此次徵選能與台灣劇團展開合作。（全民大劇團提供）

(中時 )