選務工作要求公正，身為主管全國選務的中央選舉委員會主委李進勇，2日在高市選委會辦投開票所防疫演練時親自南下盯場，其中政治意涵備受關注，遇到現場綠委劉世芳、罷韓團體演出攔路陳情大戲，李進勇竟還配合演出，一句「讓市民回到1823個投開票所重新選擇」說出口，他的「選擇」不言可喻，中選會超然形象已蕩然無存。

李進勇出席高市選委會罷免投票防疫工作演練，成為媒體焦點，罷韓團體抓緊機會，找來民進黨立委劉世芳演出陳情大戲，攔路「告御狀」，在李進勇面前痛批高市選委會不借投開票所、高市府強拆罷韓廣告，李進勇不顧行政中立，在媒體面前強調選務工作一定要讓民眾「利便」，當時罷韓團體成員在一旁點頭如搗蒜，那一刻，李進勇選擇站在哪一邊，透過鏡頭已呈現得清清楚楚。

不僅如此，李進勇隨後致詞，對地方選委會回報防疫期間投開票所場地不好借，毫不掩飾展現怒氣，甚至要求各區公所將轄內國立學校、中央機關名單列給他，由中央出面借，「要是對方拒絕，我這顆頭剁下來給你」，強勢態度引發媒體譁然。

持平而論，李進勇務求辦好選務，宣示由中央出面借場地，本屬職權範圍，縱使發言語氣充滿上對下的傲慢，卻也是個人修養，無可非議；不過，李進勇公開表示罷韓選舉一定要和2018年市長投票一樣，有1823個投開票所，「當年投開票所設在哪裡，希望讓選民回去那個地方，來重新思考最後要怎麼...（選擇）」，這話卻是嚴重失格。

罷免與選舉不同，不投票本身即是對現任執政者的一種認同，以及對提出罷免方的否定，高雄市民要不要出來投罷免票，當然是由市民自己決定，豈容外人說三道四，更何況全國選務大總管李進勇竟公開說「希望讓選民回去那個地方重新思考」，難道沒有誤導市民非出來投票不可？

罷韓團體指控高市選委會不積極借投開票所，但社區、宮廟、學校家長會陸續出面聲明，因疫情考量，經過他們內部投票決定不借場地，本該是單純行政問題；另外，第一面罷韓廣告被拆時，市府已明確告知違法事由，強調這是法律問題，結果第二面廣告繼續立在違建上，第三面依然不提申請，罷韓團體顯然故意挑釁公權力執法。

對於行政、法律事件遭罷韓團體無限上綱，用作罷免宣傳之用，李進勇視而不見，卻藉選務之名凌駕一切，擴權至此，如何能夠說服國人中選會超然中立、並無籠罩在綠幕之中？

(中時 )