我國分析密切接觸者在何種情境及時間點的接觸，研究發現確診者發病一周內病毒傳染力最高，此結論獲刊於《美國醫學會內科醫學期刊》，獲得各方肯定，然而指揮中心表示，並非所有確診者都有明顯症狀，早期介入阻斷傳播練沒那麼容易，做好更人自主健康管理反而更重要。

疾病管制署防疫醫師鄭皓元表示，我國本土研究針對確診個案與指標個案的接觸時間和傳染率之關聯，發現個案發病的前2天到1周內感染他人機率最高，這和國外研究結果類似，綜合研究結果可判斷新冠病毒在發病前幾天的傳播率最高，由於不見得每個確診者都有明顯症狀，早期介入阻斷傳播練或許沒那麼容易。

指揮中心指揮官陳時中指出，確診者在發病前也有傳播可能性，因此勤洗手、戴口罩及維持社交安全距離都很重要，因此個人自主健康管理顯得很重要，若做好所有可能防備後還是不幸發生傳染，就我們就去承擔後果，但若沒做好防疫措施那就要再檢討。

(中時 )