刺死鐵路警察李承翰的鄭姓男子獲判無罪，但後續須接受強制就醫5年，對於思覺失調症患者接受強制就醫的年限引發討論。藍委萬美玲表示，對於犯下重罪的精神病患，有必要更長的時間讓他們接受治療，主張修正刑法，對於所犯的本刑為死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑的病患，其強制就醫期間至少要10年以上，盼修法讓精神疾病不再成為重罪犯保護傘。

萬美玲說，嘉義地院對於殺警案的一審判決，之所以引起各界譁然，除了受害者為警察外，更離譜的是法官直接對鄭嫌這樣的殺人犯，直接予以無罪審判，即便鄭嫌患有思覺失調症，這樣的判決跟民眾的期待實在落差太大。

萬美玲表示，但靜下心仔細研讀其判決理由後，可以瞭解，審判法官其實也是依據現行的法律規定，依他的職權作出判決，只是這判決讓大家無法接受而已。

萬美玲指出，可以理解現行「刑法」對於患有精神疾病之犯嫌，給予相對的保障，但法律仍應該以保護多數人為原則，對於犯下重罪之犯嫌如只要被認定患有精神疾病，法院給予無罪判決後，其強制治療期限最長僅有五年根本不夠。

萬美玲認為，現階段的社會安全網，是否能確保這樣的犯嫌回到社會後，不會再有下一個受害者，也令人質疑，且此例一開，最令人擔心的還是模仿效應，精神疾病更恐成為不肖罪犯的保護傘，因此現行「刑法」確實有修正的必要。

萬美玲說，犯下輕罪的精神疾病患者，強制就醫期限維持現行的五年以下已經足夠，但對於犯下重罪的病患，就有必要更長的時間讓他們接受治療。

因此，萬美玲將提案修正「刑法」第87條，明定患有精神疾病的罪犯，如犯本刑為死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑的重罪，其強制就醫期間應至少為10年以上。

她希望藉著修法讓精神疾病不再成為重罪犯保護傘，讓想透過患有精神疾病作為脫罪或減刑的不肖罪犯，不敢心存僥倖。

(中時 )