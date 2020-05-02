美女營養師高敏敏擁有高人氣，在醫院駐診時，因患者關注她、知道高敏敏逢問必答，所以特地前往看診。當時患者問起遇到渣男劈腿、失戀了怎麼辦？她說：「建議榨香蕉皮牛奶汁來喝，因為香蕉皮內含有豐富色胺酸，能幫助人體製造血清素。」也能合成俗稱的「快樂賀爾蒙」，而牛奶中的鈣質有助於舒緩心情，高敏敏語重心長說：「失戀一直難過也不是辦法，現在會劈腿的渣男實在太多，吃對食物、用各種方式撫平好心情，才能有心力去對付渣男。」瞬間化身解憂仙，替患者轉換面臨的各種心情。

高敏敏超寵粉幾乎每問必答。（艾迪生傳播提供）

時常有粉絲會在錄影前於電視台門口捧著照片「堵她」索取簽名，基於愛護粉絲立場，若時間充足她會駐足替粉絲簽名，不過日前卻收到友人來訊一張截圖，原來之前替粉絲簽名的照片被放在拍賣網上兜售，高敏敏無奈說：「坦白講有點小心碎，以為真喜歡我才收藏簽名照。」孰料竟被變賣令她超難過，高敏敏老公見狀安慰：「幹嘛心碎啦，照片拿來賣代表有人關注、會想買呀。」

回憶起粉絲索取簽名照的幾回經驗，高敏敏表示粉絲們通常很害羞問她簽名意願，她當下覺得被粉絲寵愛是真的開心的，結果拿出一疊照片，高敏敏驚呼：「不誇張，是真的一大疊！」甚至拿出金色、銀色、黑色的簽字筆，任由高敏敏挑選來簽名，儘管傻眼她還是簽完所有照片，高敏敏笑說：「其實他們準備得蠻周到的。」

高敏敏為粉絲親簽照片竟遭變賣。（艾迪昇傳播提供）

而令她印象深刻的還有一對母女，高敏敏說：「有位媽媽推著坐在輪椅上、年約14歲的女兒來電視台想見面握手。」婦女表示女兒長年因病坐輪椅，經由節目知道高敏敏便開始欣賞，常常希望媽媽帶自己出門，所以推著女兒到電視台碰碰運氣，高敏敏說：「後來我自己忍不住抱一下那位女生。」她表示儘管不是諮商心理師，能付出的不多，但能給最大心靈的支持，盼少女能早日康復。

(中時 )