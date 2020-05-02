演員李又汝在3月拍完民視金鐘好戲《無主之子》後，緊接著投入八點檔《多情城市》演出。近半年沒有拍八點檔的李又汝表示，看到有角色邀約覺得非常開心，只是沒想到第一天拍攝就發生胃痙攣，然後頻頻乾嘔不已，讓她嚇到說「原來自己身體比她更緊張」。

許久沒有四機拍攝作業的她 ，以為自己緊張胃痙攣的狀況會持續一段時間，還準備藥物及維他命，沒想到再隔一天身體就好了，她說第一天身體也找回熟悉感，而且在棚內跟大家聚一起生活的樣子，讓她非常想念。

這次李又汝在《多情城市》中飾演周曉安，劇中是羅正群前女友「依潔」的妹妹。李又汝過去在八點檔像《春花望露》以及《大時代》都是演富家千金女，這是她第一次演家境貧寒、要為了錢想辦法生活角色，造型和以往差很多，李又汝說，定裝當天發現衣櫃內「完全沒有符合角色」的衣服以及配件，連鞋子都是華麗的高跟鞋，為角色重新買了許多休閒款服裝，由於角色刻畫鮮明，很期待劇情發展。

李又汝加入民視八點檔《多情城市》，和翁家明（左）、江俊翰（右）開心合影。（民視提供）

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