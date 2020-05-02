可寧衛高雄廠房冒火煙 環保局依法開罰 14:472020/05/02 中時 劉宥廷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄大發工業區可寧衛蘇伊士環境資源公司2日驚傳火警，火勢雖在10分鐘內撲滅，高市環保局認為，廠內儲存焚化爐底渣汙泥，未有效管理存放，底渣汙泥才蓄熱起火，產生大量濃煙，造成空氣汙染；環保局依空氣汙染防制法，對可寧衛蘇伊士公司裁罰10萬元罰鍰。(翻攝照片／劉宥廷高雄傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄大發工業區可寧衛蘇伊士環境資源公司2日驚傳火警，火勢雖在10分鐘內撲滅，高市環保局認為，廠內儲存焚化爐底渣汙泥，未有效管理存放，底渣汙泥才蓄熱起火，產生大量濃煙，造成空氣汙染；環保局依空氣汙染防制法，對可寧衛蘇伊士公司裁罰10萬元罰鍰。 消防局動員大寮等消防分隊趕到可寧衛廠房，發現員工已拉水線滅火，不過灌水後不斷發出火光，濃煙竄升，消防隊懷疑爐渣內含有鎂、鈉等禁水性金屬物質，立即請員工停止對爐渣灌水，消防隊滅熄屋頂火苗後，請廠方趕緊運來砂土掩覆爐渣滅掉火勢。 (中時 ) #爐渣 #環保局 #公司 #濃煙 #蘇伊士 也許您會感興趣 推薦閱讀 500個微型感測器 偵測空汙來源 04:102020/04/28 地方新聞 防疫無名英雄 台北市環保局消毒班守護市民環境 17:172020/04/28 生活 查緝馬路烏賊中市鎖定20年以上柴油車 17:152020/04/28 生活 空汙抓不到 苑裡公所盼爭取中區環境督察大隊協助 18:102020/04/29 生活 江浚公司違法處置營建混合物 北市環保局依法嚴懲 19:212020/04/29 生活 江浚處理廢棄物違規 北市祭重罰 04:102020/04/30 地方新聞 新北節電診所開張 免費到府為社區省荷包 11:072020/04/30 生活 鍵盤陳情大爆發 別忘正規通報 04:102020/05/01 地方新聞 南市環保局招兵買馬 徵300名儲備清潔隊臨時人員 10:262020/05/01 生活 噪音車擾人清夢 八德警1晚取締14件 11:322020/05/02 社會 社會熱門新聞 水溝驚見無頭女裸屍 警全副武裝打撈一看傻眼 - 社會 為何殺警判無罪？審判長卓春慧39字回應 網看完氣炸 - 社會 繼「蝴蝶高清無碼」片「小豬與蝴蝶親密」片也外流 - 社會 金正恩現身彰化吃肉圓 旁人驚：怎會在台灣？ - 社會 外送員送貨見清潔婦凍抹條 直問：要不要來一發 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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