高雄大發工業區可寧衛蘇伊士環境資源公司2日驚傳火警，火勢雖在10分鐘內撲滅，高市環保局認為，廠內儲存焚化爐底渣汙泥，未有效管理存放，底渣汙泥才蓄熱起火，產生大量濃煙，造成空氣汙染；環保局依空氣汙染防制法，對可寧衛蘇伊士公司裁罰10萬元罰鍰。

消防局動員大寮等消防分隊趕到可寧衛廠房，發現員工已拉水線滅火，不過灌水後不斷發出火光，濃煙竄升，消防隊懷疑爐渣內含有鎂、鈉等禁水性金屬物質，立即請員工停止對爐渣灌水，消防隊滅熄屋頂火苗後，請廠方趕緊運來砂土掩覆爐渣滅掉火勢。

(中時 )