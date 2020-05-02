指揮中心表示，案430於2月22日獨自由台灣前往澳洲旅遊，3月24日自澳洲前往日本，4月9日起反覆出現發燒、咳嗽、嘔吐症狀，4月30日返國入境時主動告知曾有症狀，由機場檢疫人員採檢通報，今日確診。

指揮中心莊人祥說，現在搭飛機大多會戴口罩，同機旅客6人列為接觸者。案430聲稱，她不是在日本確診，她的先生在四月初有症狀，但是她的先生病並不是確診案例。

(中時電子報)