案430澳、日自由行染疫 同機6人列接觸者 14:442020/05/02 中時電子報 何立雯 、 徐秀娥 、中時、 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 指揮中心莊人祥說，現在搭飛機大多會戴口罩，案430同機旅客6人列為接觸者。(圖擷自疾管署記者會) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 指揮中心表示，案430於2月22日獨自由台灣前往澳洲旅遊，3月24日自澳洲前往日本，4月9日起反覆出現發燒、咳嗽、嘔吐症狀，4月30日返國入境時主動告知曾有症狀，由機場檢疫人員採檢通報，今日確診。 指揮中心莊人祥說，現在搭飛機大多會戴口罩，同機旅客6人列為接觸者。案430聲稱，她不是在日本確診，她的先生在四月初有症狀，但是她的先生病並不是確診案例。 (中時電子報) #同機 #6人 #接觸者 #指揮中心 也許您會感興趣 推薦閱讀 指揮中心成立100天 今天也零確診 14:342020/04/28 生活 24台人滯留馬爾地夫 指揮中心曝返台困難點 15:012020/04/28 生活 1968 APP挨批 林佳龍：樂意擔任橋梁 15:092020/04/28 生活 五一連假人潮示警再擴大 指揮中心擬再增100個熱點 11:112020/04/29 生活 忙到老媽看不到人 莊人祥尷尬：會記得請安 14:162020/04/29 生活 連4天無新增病例 指揮中心：累計311人解除隔離 14:412020/04/29 生活 病毒還是最怕全球治理 04:102020/04/30 時論廣場 日提供治療肺炎新處方漏台灣 指揮中心揭兩原因 14:302020/04/30 生活 指揮中心證實：台駐法人員確診新冠肺炎 14:312020/04/30 生活 印度撤僑班機接滯留台人 指揮中心：僅能飛新德里 15:092020/04/30 生活 生活熱門新聞 直播》破功！今新增3境外移入確診 累計432例 - 生活 嗆殉職警父「我是權威」 鑑定醫千字文回應了 - 生活 好市多買12公斤超大西瓜 他回家一剖開驚呆了 - 生活 追出敦睦艦隊首例確診 台中細心女醫今出關 - 生活 五一連假沒人敢上街 宅神揭原因...比疫情可怕好幾倍 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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