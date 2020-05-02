柳海真（右）在節目中問候元老成員李瑞鎮。（愛奇藝提供）

2014年開播的韓國實境綜藝秀《一日三餐》人氣多年不減，製作人羅暎錫（簡稱羅PD）再度找來車勝元、柳海真及孫浩俊聚首《一日三餐漁村篇5》，重啟自給自足的島上生活，不過因為受新冠肺炎疫情影響，為了避免帶給島上居民困擾，這次的拍攝地點也從晚材島移至已無人定居的竹島。

聊起彼此近況，柳海真感概表示在疫情危機尚未解除的情況下，只有到了離島才能摘下口罩生活，他甚至對於自己能在島上悠閒生活感到過意不去；車勝元則希望能透過節目給因為疫情而感到疲憊的觀眾們帶來些許歡樂跟療癒。

在《一日三餐》系列中展現過人廚藝的車勝元．到了島上之後直奔主舞台廚房勘查，他不僅對料理很有自己一套，模特兒出身的他還秀出獨特的車大廚時尚，醃泡菜時也堅持戴墨鏡，整座漁村都是他的伸展台，更加碼換衣炫腹。

錄影過程中，柳海真好奇問起《一日三餐》的元老成員李瑞鎮近況，羅PD隨口回：「肯定在玩吧！」車勝元聽到後要他來島上，羅PD隨即透過通訊軟體聯繫上李瑞鎮，卻得到「告訴大家我身體非常不舒服」的回應，讓曾到旌善做客幫忙農務的柳海真苦笑說：「叫他不要忘恩負義。」

日前孔曉振確定會成為第一名嘉賓，已經讓粉絲很期待，沒想到5月1日還傳出李光洙有望成為第二位嘉賓，製作單位則語帶玄機的要大家透過節目確認。《一日三餐漁村篇5》每周六於愛奇藝台灣站全台首播。

(中時 )