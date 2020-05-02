馬來西亞歌手黃明志今(2日)在臉書上發文諷刺殺警案無罪判決，他寫下：「交台灣女朋友，分手了，你馬上先一刀砍死她就沒事了，法官ok的。」引發正反兩極評論，有人贊同，也有人認為玩笑開得不適當，稍早他再親上火線回應，透露自己在台求學時和鐵路警察有特殊緣分，自己是因不捨李姓警察遭遇才發文表達想法，沒有不尊重的意思。

黃明志稍早發文逗趣寫下交各地女友的「下場」，笑說交大陸女友分手可能會被對方發文反批到死，交台灣女友分手了，「你馬上先一刀砍死她就沒事了，法官ok的。」暗諷殺警案無罪新聞，卻引來網友吵架筆戰，黃明志則感性回說：「台灣是我的第二個家鄉，也是我求學和音樂實現夢想的搖籃，在讀書的時候，鐵路警察曾經幫助過我」。

黃明志說，自己以前在台北車站弄丟皮夾，沒錢回到桃園，當時他一個人站在很冷的大廳孤立無援，突然出現好心的鐵路警察，知道他的情況後二話不說表示願意借錢，「我要留他電話打算下次還錢，但他什麼也不留就走了，讓我很感動。」

對於殺警案，黃明志坦言不懂醫療跟法律的知識，只是對判決表示無奈、難過，「我原本只是想寫一篇貼文發表對這整件事情的想法，沒想到引起了那麼大的反應。希望大家冷靜，我只是透過個人的FB抒發一下自己的情緒，但每個人表達的方式不同，在此鄭重說明絕無不尊重的意思。」

(中時電子報)