立委陳柏惟協助賴阿伯改建殘破的土角厝。（陳柏惟服務處提供／王文吉台中傳真）

台中市副議長顏莉敏（前排左二）、前立委顏寬恒（右一）等協助賴阿伯改建殘破的土角厝。（顏莉敏服務處提供／王文吉台中傳真）

顏寬恒、顏莉敏兄妹參觀賴阿伯新居。（顏莉敏服務處提供／王文吉台中傳真）

前立委顏寬恒協助賴阿伯改建殘破的土角厝。（顏莉敏服務處提供／王文吉台中傳真）

台中市議員楊典忠協助賴阿伯改建殘破的土角厝。（陳柏惟服務處提供／王文吉台中傳真）

台中沙鹿賴阿伯一家四口棲身殘破土角厝，因持有土地無法申請低收入戶補助。多位在地青年日前訪視發現屋內漏水嚴重，生活環境惡劣，志工整理時還發現蛇窩及鼠窩。經立委陳柏惟、市議員楊典忠及台中市副議長顏莉敏、前立委顏寬恒等不分黨派民代協助，順利完成修繕重建，2日上午舉行入厝儀式，場面溫馨。

發起愛心活動的熱血青年楊鈺翔、楊志嘉、鄭笙傑等人表示，從幾近廢墟修整成新居，過程辛苦，但大家都很開心能幫上忙。為結合更多人的力量一起行善，決定向社會局立案成立「北勢愛心協會」，首次籌備會反應熱烈，希望將愛心化為實際行動，讓家鄉越來越好。

陳柏惟表示，感謝這群在地熱心的年輕人，自發性的號召大家一起來做公益，幫助需要幫助的窮苦人家，非常令人佩服。很開心能在這次的公益行動中有所貢獻，更榮幸本日能擔任大家盡心打造「嶄新老宅」的揭牌儀式。

楊典忠表示，他接獲通報後，立即聯繫社工與清潔隊，協助醫療、健康鑑定及大掃除等，也聯絡行善團體與企業提供救助金與物資，但這些還遠不如在地青年們給賴阿伯溫暖的家。

顏寬恒表示，屋主家中都是年長及殘疾人士，只能靠打零工維生，經過熱心民眾轉知服務處，立刻聯絡清潔隊協助清運垃圾，並協助地面重新鋪設，個人也樂捐善款、拋磚引玉，呼籲善心人士一同為重建盡一份心力。

顏莉敏也多次到場關心，並表示，雖然疫情嚴峻，但大家的愛心並沒有被疫情澆熄，募款相當順利而踴躍，很高興和哥哥一起來見證這個家庭的重生，謝謝熱心的年輕人，也謝謝所有為重建新屋所付出的善心人士。

房屋重建之後，一家四口仍有許多生活上的問題需要幫助，顏莉敏、顏寬恒也允諾，將協請社會局持續追蹤並全力協助。

(中時 )