台灣0確診停在連6，今日再添3名境外移入確診案例。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中先前曾表示，如果連續7天0確診，可以逐步做經濟復甦。陳時中今日表示，今天整體無法再加0，我們有點失望，不過境外移入是我們必然要承擔的風險。境外移入個案不會影響社會開放的速度，如果大家自主管理沒做好，遵守的比例太低，就會影響開放的速度。

(中時 )