「嘉玲」破功 陳時中：我們有點失望 14:552020/05/02 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣0確診停在連6，今日再添3名境外移入確診案例。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中先前曾表示，如果連續7天0確診，可以逐步做經濟復甦。陳時中今日表示，今天整體無法再加0，我們有點失望，不過境外移入是我們必然要承擔的風險。境外移入個案不會影響社會開放的速度，如果大家自主管理沒做好，遵守的比例太低，就會影響開放的速度。 (中時 ) #陳時中 #有點 #境外移入 #影響 #開放 也許您會感興趣 推薦閱讀 雙重標準陳時中 04:102020/04/28 論壇廣場 生活2／3正常 陳時中：6月研議放寬經濟活動 04:102020/04/28 財經要聞 不落實社交距離…陳時中叫他關門 04:102020/04/28 政治要聞 陳時中這段話 沈富雄聽了差點昏倒！ 11:302020/04/28 政治 台灣不必做普篩 陳時中霸氣揭關鍵數字 14:422020/04/28 生活 短評／政治陳時中 04:102020/04/29 時論廣場 台灣參與WHA發言機率不到50％ 陳時中：若美國作主的話.. 11:122020/04/29 政治 被日媒點名下屆台北巿長 陳時中12字回虧 14:282020/04/29 生活 社論／你被陳時中洗腦了嗎？ 04:102020/04/30 時論廣場 防疫表現亮眼！媒體人兩句話形容陳時中 10:372020/04/30 政治 生活熱門新聞 直播》破功！今新增3境外移入確診 累計432例 - 生活 嗆殉職警父「我是權威」 鑑定醫千字文回應了 - 生活 好市多買12公斤超大西瓜 他回家一剖開驚呆了 - 生活 追出敦睦艦隊首例確診 台中細心女醫今出關 - 生活 五一連假沒人敢上街 宅神揭原因...比疫情可怕好幾倍 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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