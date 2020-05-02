本周POP RADIO《幕前幕後偷偷看》節目，邀請到台灣最長壽的娛樂新聞節目《完全娛樂》的製作人陳奕穎（小奕）與主持人林思宇（宇宙），《完全娛樂》不僅是前10大的Youtube頻道，更是Youtube台灣電視節目的第一名，目前有近220萬訂閱人數。主持人toto表示希望給更多年輕人鼓勵與榜樣，完娛從上到下每個工作人員到主持人都是斜槓青年，他們從幕後節目發想到幕前單元採訪上鏡，每個人都能獨立作業又能團隊合作。

製作人小奕從節目製作公司的打雜小弟做起，做過電視台公關、娛樂記者、節目企劃、雜誌專欄作家、活動主持人、記者會簽唱會見面會主持人、也主持節目單元與戲劇電影直擊，去年擔任製作人，背負起帶領團隊的責任。考量預算、執行面，小奕坦言要試著學會當壞人，但團隊創意都很珍貴，會想辦法保留，再看有什麼替代方式執行，他笑說團隊個個都是雞婆人，最愛互相幫忙，但是個有愛的團隊。

《完全娛樂》製作人小奕（左）、主持人宇宙（右）。（固力狗娛樂提供）

宇宙畢業於淡江大學財金系、台大農業經濟學系研究所，發現自己還是喜愛演藝工作，毅然決定放下當最辣商界女強人而進入演藝圈，從拍戲與歌手出發，還當了女團團長、拍廣告、代言、擔任的〈再見煙火〉MV女主角，她和小奕都以自身的例子鼓勵大家，遵從自己喜好，確定了就不後悔，努力向前。

宇宙曾在偶像劇《月村歡迎你》擔任女主角，以為戲約從此會不斷，但老天爺要她學習「等待」這門功課，她努力充實自己做好準備，為下個機會儲存能量，她也以此鼓勵年輕人，有時等待未必不好，要讓自己成為更獨特的人。不過宇宙笑說自已沒有尺度限制，只要劇本合理就願意，背部全裸也OK，最想挑戰動作戲，像是高衩露胸女打仔或殺手，她也跟導演們喊話快來找她拍戲。

節目中，主持人toto偷偷邀請完娛團隊們錄製想對製作人小奕說的話，有鼓勵有吐槽，但在在展現他們團隊的好交情與向心力，突然聽到團隊成員給他的鼓勵，小奕感動到在錄音間爆哭，數度泣不成聲，也讓主持人趕緊先結束這段錄音，讓他情緒平復後再繼續下段錄音，小奕也說自己很少在外人面前哭，實在是他的成員們陪他經歷許多困難一路打拼，不離不棄，讓他特別感動。

(中時 )