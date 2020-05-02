北韓領導人金正恩神隱多天，終於在五一勞動節出席活動，打臉滿天飛的各式謠言，對此，專家表示，國際社會還沒對北韓政權不穩定做好準備，且北韓若群龍無首，恐會藉由攻擊南韓，證明國家實力，更可能爆發代理人之戰。

根據《衛報》報導，金正恩神隱逾3週，從他的健康狀況、接班人到誰將能夠掌管武器等事宜，外界猜測不斷。但依據北韓黨報「勞動新聞」發布的畫面，金正恩燦笑出席

順天磷肥工廠剪綵儀式，打臉所有傳言。首爾梨花大學教授雷夫（Leif-Eric Easley）表示，國際社會似乎尚未對北韓政權的不穩定做好準備。

而《太陽報》也刊登顧問李奇（Jimmy Leach）的分析，北韓官方通常會立即反駁金正恩生病的傳聞，但此次卻不是如此，連大陸也表現出不確定的態度，恐是因各國認定「金正恩死會比活著更糟」。

李奇指出，首先接班人是大問題，他的孩子都還太小，二哥不爭取元首一職，而妹妹金與正恐難在父權社會爭出頭。再者，擁有核武的北韓若群龍無首，恐對南韓採取軍事行動，來證明的實力，此外陸美也可能爆發北韓代理人之戰。

(中時電子報)