羅志祥與周揚青驚傳分手後，遭女方踢爆不僅愛約砲，更暗指與愷樂等人有不正當關係，對此愷樂也發文道歉，等同默認自己就是小三，對此兩性作家艾姬也點出男人怎麼看待「小三」和「砲友」?答案多半是為了「性滿足」。

兩性作家艾姬表示「小三」和「砲友」兩個角色，對男人而言都不是認真的，僅有少數最後暈船弄假成真，但此並非暗指女性就是被玩弄的角色，畢竟這都是自身的選擇，坦若這段關係男性若有「欺騙」，這樣男方就是渣男，女性無疑是受害者，但男人若沒有欺騙，女方卻接受三人行或多人行，那麼就要承擔痛苦及後果。

此外由於男女天生差異，男人看待「小三」和「砲友」，多半是為了「性滿足」，而女人卻誤解身體上的熱情是愛，因此呼籲所有女性，如果不是男人的「唯一」，那麼當他捨不得放棄其他花花草草時，那麼自己的地位就沒那麼重要，若仍堅持要當小三和砲友，就享受當下吧，不過別期待能等到什麼好結果。

(中時電子報)