台中市政府聯合稽查大隊前往稽查建物公共安全，發現多項消防設備不合格。（台中市政府提供／陳世宗台中翻攝）

東協廣場是外籍移工假日聚集消費的地方！台中市政府聯合稽查大隊前往稽查建物公共安全，發現多項消防設備不合格。市長盧秀燕2日指出，近日請各主政單位到場聯合稽查，依照法規辦理；如果連續處罰仍未獲得改善，恐怕就沒有辦法開門做生意。

台北市錢櫃KTV林森店日前發生大火造成重大傷亡，多處指標場所的公安議題備受關注。台中市政府連日來出動聯合稽查大隊執行安檢，先後前往稽查KTV、補習大樓、東協廣場突擊檢查。

經發局副局長李逸安說，東協廣場在消防稽查部分缺失較多，包括滅火器、室內消防栓、自動撒水設備、火警自動警報設備、緊急廣播設備、緊急發電機、泡沫滅火設備、排煙設備、標示設備及緊急照明燈等。消防局表示，轄區大隊預計在5月4日前往複查。

盧秀燕指出，東協廣場是台中相對人多、經營公司也多的廣場，市府特重視安全問題，業者一定要做好公安，如果做不好「該罰就罰、該處分就處分、該改善就改善」；為保障大家安全，希望廣場內業者、商家及管委會等，務必確實配合，人命關天，一定要符合相關法規。

消防局指出，將依原訂計畫前往複查，若無法改善則會開立違反消防法案件舉發通知單；在現場張貼「消防安全檢查不合格」公告，後續仍不改善者，將連續處罰，並得予以30日以下停止使用處分。

(中時 )