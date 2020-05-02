四技二專統測1人發燒 指揮中心：依防疫程序安排 15:242020/05/02 中時 李柏澔 、 季志翔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北商業大學為台北四技二專統測考場，校方嚴格把關，檢查考生是否戴口罩，並協助噴酒精後才可進考場。（季志翔攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 109學年度四技二專統一入學測驗今明兩天上陣，是疫情爆發以來的第一場全國性考試，考試然而統測中心中午表示，有1名考生因發燒進入分區備用試場，其他考場目前不受影響，發燒考生全國共計1人。 根據應考規定，所有考生均須配戴口罩，否則以零分計算，另外進入考場須先測量體溫，家長不得陪考。 指揮中心指揮官陳時中表示，教育部一直有考慮考試的公平性和安全性，針對該考生發燒的安排也是按照防疫程序規定，而且每天都有人發燒，這也在預料之內。 (中時 ) #發燒 #考試 #考生 #防疫 #指揮中心 也許您會感興趣 推薦閱讀 指揮中心成立100天 今天也零確診 14:342020/04/28 生活 24台人滯留馬爾地夫 指揮中心曝返台困難點 15:012020/04/28 生活 1968 APP挨批 林佳龍：樂意擔任橋梁 15:092020/04/28 生活 五一連假人潮示警再擴大 指揮中心擬再增100個熱點 11:112020/04/29 生活 忙到老媽看不到人 莊人祥尷尬：會記得請安 14:162020/04/29 生活 連4天無新增病例 指揮中心：累計311人解除隔離 14:412020/04/29 生活 病毒還是最怕全球治理 04:102020/04/30 時論廣場 日提供治療肺炎新處方漏台灣 指揮中心揭兩原因 14:302020/04/30 生活 指揮中心證實：台駐法人員確診新冠肺炎 14:312020/04/30 生活 印度撤僑班機接滯留台人 指揮中心：僅能飛新德里 15:092020/04/30 生活 生活熱門新聞 破功！今新增3境外移入確診 累計432例 - 生活 好市多買12公斤超大西瓜 他回家一剖開驚呆了 - 生活 嗆殉職警父「我是權威」 鑑定醫千字文回應了 - 生活 五一連假沒人敢上街 宅神揭原因...比疫情可怕好幾倍 - 生活 「嘉玲」破功 陳時中：我們有點失望 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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