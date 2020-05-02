109學年度四技二專統一入學測驗今明兩天上陣，是疫情爆發以來的第一場全國性考試，考試然而統測中心中午表示，有1名考生因發燒進入分區備用試場，其他考場目前不受影響，發燒考生全國共計1人。

根據應考規定，所有考生均須配戴口罩，否則以零分計算，另外進入考場須先測量體溫，家長不得陪考。

指揮中心指揮官陳時中表示，教育部一直有考慮考試的公平性和安全性，針對該考生發燒的安排也是按照防疫程序規定，而且每天都有人發燒，這也在預料之內。

(中時 )