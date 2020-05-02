台師大流行音樂產學應用碩士在職專班第三屆學員共同創作單曲〈一切都好〉，錄製方式由學員各自分工。(取自台師大流音碩專班臉書／李侑珊台北傳真)

台師大音樂系教授李和莆率流行音樂產學應用碩士在職專班第三屆學員，共同創作單曲〈一切都好〉，並親身獻唱。(取自台師大流音碩專班臉書／李侑珊台北傳真)

新冠肺炎疫情持續，今(2)日傳出新增3起境外移入確診，連續6日零確診被打破，為紓解社會緊張氛圍，台灣師範大學音樂系教授李和莆率流行音樂產學應用碩士在職專班第三屆學員，共同創作單曲〈一切都好〉，歌手趙傳也獻唱，盼透過推出音樂作品，在疫情期間為社會打氣。

李和莆表示，最近正值防疫期間，台師大自從3月底陸續傳出兩名學生確診後，全校調整為遠距授課，這段時間不只感受到校內師生的壓力，社會氛圍也還很緊繃，因此決定帶領流行音樂產學應用碩專班第三屆學員，一同創作單曲〈一切都好〉，盼透過旋律輕鬆的音樂作品，表達社會關懷，而歌曲已在Youtube釋出。

李和莆說，考量到疫期期間不能群聚，〈一切都好〉的單曲創作方式，因此採取學員各自分工，讓每名學員唱一段歌詞，或自行錄製音樂，再透過手機拍攝，最後彙整後而集結成作品，資深歌手趙傳也獻唱，表達對台師大與社會的關懷，期許國人在這段防疫期間能平安度過，並且一切都好。

(旺報 )