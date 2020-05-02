敦睦艦隊群聚事件，集中檢疫的官兵將於5月3日解隔離，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，向磐石鑑官兵致歉，雖磐石艦對社區影響非常小，但因是群聚事件，所以解隔離前需再採檢，恐要多留1至3天。

陳時中在記者會上表示，敦睦艦隊集中檢疫的官兵，將在5月3日解除隔離，雖然磐石鑑對社區造成的影響很小，從最初發病確診的3人，增加到31個人，但整體疫情是穩定的，但由於這是起群聚事件，集中檢疫14天後，還要再採一次，若全部都是陰性，那麼就會解隔離，若不是就要多留1天，再採檢陰性的解除隔離。

為此，陳時中也特別向軍艦的官兵表達歉意，因為他們會比一般集中檢疫者還要多留1至3天，但希望第一次採檢完都陰性，讓全部人都可以回家，當然回家後還是要做健康管理。陳時中表示，由於敦睦群聚案比較特殊，社會也很關注，還是希望可以做到盡善盡美，有比較完美的句點。

(中時電子報)