台中市688路公車行經高美濕地，暖紅夕陽及豐富生態不容錯過。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

台中市觀旅局推薦漫步清水國小日式宿舍群。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

港區藝術中心適合沉澱心靈，沉浸美好的藝術氛圍（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

港區藝術中心建築以閩式風格設計，小橋流水的亭園造景充滿古色古香。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

梧棲觀光漁港提供最新鮮的漁貨。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

台中市自2017年5月運行假日限定688路公車，搭配清水區密集的iBike站，提供自由行旅客「一卡在手」遊賞海線各大景點。台中市觀旅局長林筱淇表示，近年遊客喜歡簡單、充滿文藝氣息的小旅行，台中和煦的陽光搭配便捷環保的綠色運具，讓旅行變得更為舒適愜意。

假日搭乘688路至清水站下車，最幸福的事，就是尋訪在地美食「米糕及燒炸粿」。清水米糕名店之間都有師徒關係，口味各有千秋，米糕除了瘦肥肉、蝦米外，添加風味特殊的蚵乾，具地方風味特色；古早味燒炸粿是農業社會以麵糊包裹剩菜和絞肉油炸成美味小點。

享用銅板美食後，漫步古色古香的清水國小日式宿舍群，再嚐清涼消暑的粉圓冰；下午來到港區藝術中心，沉浸美好的藝術氛圍，步行約5分鐘轉往「擀麵一條街」朝聖；傍晚不容錯過高美濕地的暖紅夕陽，回程千萬別忘了順道前往梧棲觀光漁港，享受在地最新鮮的漁貨。

觀旅局提醒民眾，688路公車為假日限定且有固定班次，若於平日造訪可改乘111、309等路線暢遊海線。客運駕駛值勤前量測體溫、執勤時全程正確配戴口罩，同時督導業者進行健康管理、車輛及候車相關設施定時定期消毒

另配合中央政策，民眾即日起在台中市搭乘公車應全程正確佩戴口罩，並禁止於車內飲食，旅行期間應維持適當社交距離，歡迎來台中體驗健康、安全、紓壓的海線輕旅行。

(中時 )