中央大學虛擬企業博覽會中的一對一視訊諮詢，學生可以即時與企業人資實際互動，取得最新求職資訊與媒合管道。(中央大學提供／李侑珊台北傳真)

因應疫情，中央大學今年首創「虛擬企業博覽會」，並將於5月3日正式上線 。(中央大學提供／李侑珊台北傳真)

因應疫情發展，往年實體的企業徵才博覽會，中央大學今年首創虛擬企業博覽會，名為「2020英雄之路」，預計在5月3日至5月8日上線，為期六天。其中最引人期待的是一對一視訊諮詢，學生可以即時與企業人資實際互動，取得最新求職資訊與媒合管道。

中央大學職涯發展中心表示 ，今年的企業博覽會可說創意十足，學生在線上企業博覽會中，將進入數座不同產業別的城市，尋找有興趣的企業小屋，掌握詳盡的企業資訊，遊戲中還有多項互動功能，包括線上一對一視訊諮詢企業、即時留言QA、履歷投遞和集點線上抽獎活動，學生在非實體的企業博覽會中同樣能與企業親自進行真人面談，享有身歷其境的求職體驗，另有贊助商的特別活動可供體驗。

此次虛擬企業博覽會由中央大學職涯中心校園徵才團隊、職涯中心網站工程師與中央畢業生創業的暴風數位服務有限公司三方合作打造。線上提供求職平台不只是中大校園徵才團隊的創舉，更為學生與企業接軌，攜手打造人才。

中央大學校園徵才團隊執行長鄭期元表示，往年的實體博覽會，因為各企業的攤位選址偏好不一，同產業的攤位不見得緊鄰。虛擬博覽會的優點在於，透過幫同學歸納分析、產業群聚，能有效幫助企業找到對的人才，降低搜尋成本，提高媒合率，共創企業與新鮮人雙贏局面。

為了推廣博覽會遊戲，中央大學校園徵才團隊不僅於線上社群行銷、拍攝宣傳影片、發行GoodJob電子報，更與《Cheers快樂工作人》雜誌合作，推出線下《中央大學畢業生求職指南》，舉辦實體互動會，邀請同學拍照打卡，分享互動心得，有效觸及更多的求職者！

中央大學指出，這次活動吸引近60家知名企業進駐，提供超過300個職缺，包括台積電、友達光電、廣達電腦和宜得利家具等，還能線上抽總價值10萬元的大獎，多樣的工作機會與豐富的抽獎活動吸引中大應屆畢業生與各地人才關注。詳細資訊，請參考「2020英雄之路虛擬企業博覽會」官網：https：／／careercenter.ncu.edu.tw／campustalent／

(旺報 )