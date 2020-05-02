彰化榮家附近往鼓山寺步道，猴群樂逍遙。（彰化榮家政風室主任劉昌元提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化榮家附近往鼓山寺步道，猴群樂逍遙。（彰化榮家政風室主任劉昌元提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化榮家附近往鼓山寺步道，猴群樂逍遙。（彰化榮家政風室主任劉昌元提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化榮家準備彈弓、警笛等，目前為止都是備而不用。（彰化榮家政風室主任劉昌元提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化也有處花果山福地、水濂洞洞天，就在彰化榮家後方的鼓山寺，這裡猴群們逍遙幸福，進入初夏，附近火龍果、芒果、龍眼等，開始結果，彌猴搶先「採收」，圍牆和通道，猴群跳躍、奔跑，樂吱吱啃水果、曬太陽，讓人不禁好奇，何時這裡也成了美猴王的故鄉囉。

彰化榮家政風室主任劉昌元表示，附近山林常住著猴群，鼓山寺附近又種了火龍果、芒果、龍眼等水果，吸引猴群來這邊覓食，吃飽了就會在圍牆上坐一整排，甚至還會肩靠肩坐在停車棚上，完全就是一副山中無日月的逍遙作派，還一點都不怕人，讓人都好生羨慕。

劉昌元表示，榮家駕駛班長說，榮家之前在修繕失智園區，曾有猴群闖入席地而坐，為避免人猴衝突影響工程進度，經向主管機關反映，獲配發數支漆彈槍、幾個誘捕籠、彈弓，同時也購置警報器、瓦斯汽笛。不過，都備而演練，還沒真正驅趕過，人猴共生，和睦相處。

彰化榮家家主任史浩誠表示，因為榮家區內果樹沒有收成問題，目前為止還未傳出猴害，猴子們跳來跳去，倒似成了自然生態的樂園了。

「走！帶你們穿越找美猴王，體驗彰化版的西遊記」一些登山客無意造訪，發現了這群活潑的山林動物，還有相約來看猴，榮家也呼籲，千萬不要餵食，一旦猴群暴增，可是會破壞生態平衡，附近住家也會遭殃的。

(中時 )