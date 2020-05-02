今年花期5月1日進入盛況，上萬朵鐵炮百合半含苞、半綻放，花田一片雪白。（周麗蘭攝）

賞花請勿採花，遊客手上捧著的花束是向莫麗蘭現場購買。（周麗蘭攝）

雪白的鐵炮百合是台灣原生種。（周麗蘭攝）

從自家門前的3、4個鐵炮百合球莖，衍生為一分地，對莫麗蘭而言是個美麗的意外。（周麗蘭攝）

莫麗蘭有時出現在花田採割新鮮花朵，成為攝影師捕捉焦點。（周麗蘭攝）

莫麗蘭（左）與丈夫吳國祥（右），中為雲林縣議員李明哲，莫麗蘭見到李十分驚喜，合影留念。（周麗蘭攝）

四湖鄉農婦莫麗蘭20多年前在自家門前種3、4個鐵炮百合球莖，每年都移植再種，如今已長成一分地，每到五月同時綻放，民宅百合花海浪漫得像祕境，3年前開放參觀，萬「炮」而紅。五一連假適逢開花期，適逢疫情趨緩，這兩天吸引大批民眾賞花美拍。

莫麗蘭與丈夫吳國祥種的一分地鐵炮百合是個意外的美麗，始於20多年前放棄種植的鄰居，轉贈3、4個球莖，莫麗蘭把每年新長的球莖慢慢移植，一年擴增一些，最後竟成一片花田。

吳國祥說，妻子非常愛花，看到花就像生命，都是她在照顧，現在花已經多到數不清！鐵炮百合需要施肥、灌溉、拔草，隔年才開得漂亮。

四湖鄉百合花祕境藏身在屋舍後方，3年前偶然被網友發現，一傳百傳千，3年來只要五月花期到了，就有人來拜訪，甚至有外地遊客搭遊覽車專程前往，其兒子為此在fb開「雲林四湖鄉中湖百合花園」粉專公開花況，導航「四湖鄉施湖村8鄰中山西路中湖巷12號」就可到達。

今年花期5月1日進入盛況，上萬朵鐵炮百合半含苞、半綻放，花田一片雪白，遊客流連忘返。今天（2日）賞花者許多未戴口罩，盡情享受新鮮空氣與美拍。

吳國祥說，鐵炮百合每年在母親節前半個月開花，花期可達1個月，歡迎民眾來賞花，不收門票，到花田裡拍照要注意小心輕踏，不要毀損或採摘。

吳國祥、莫麗蘭夫婦會在田邊收割綁成花束，小束6支50元、大束12支100元，有購買需求告訴夫妻倆，他們會現採。

(中時 )