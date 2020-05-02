新冠病毒疫情在美仍未減緩，至今已造成超過百萬起病例、逾6.5萬人死亡。不過部分專家表示，實際死亡數據恐怕比當前統計數據還要高，或許是「成千上萬」，特別是當疫情突發後，官員不足以再次確認實際死亡人數。專家更呼籲領導人們立即採取措施，確保資料以及醫學樣本，以讓科學得以判定在這嚴重的大流行中確切的患者數。

美媒《ABC》報導指出，基於許多緣由，計算全美精準的新冠病毒死亡人數相當複雜。但根據頂尖的流行病學家、病理學家、醫事檢驗者、病史學教授、以及地方、州以及聯邦與全球衛生官員表示，要檢測出全國確切的死亡人數，「更多的檢測」是唯一重要的因素。

美國病理學會病理學教授威廉森（Alex Williamson）表示，「我們必須要有檢測能力，是因為當前重要的問題是，確診新冠病毒的分母有多少？」，「多少人確診？多少人康復？多少人住院？多少人死亡？我們不知道真實分母。更多的檢測是最重要的事情，是我們必須做的」。

報導指出，現在全美境內多個城市內的快篩正短缺，這意味著只有明顯病症的病人才可能接受檢測。此外，美國也沒有全國統一的系統進行調查，直到兩周前，美國才開始將經過實驗室檢測證明為確診的病患或死者列入統計。但至於沒有檢測的人、在家死亡的病患，或者在沒有醫療相關人員在旁的人，被排除在統計數據外。全國醫學檢查者協會艾肯（Sally Aiken）醫生表示，「這是艱難挑戰，畢竟那裏根本沒有基礎設備」。

另一個不利於精準統計全國確診數據的原因是，根據最新的分析顯示，病毒傳播時期早於先前據信的時間，這也是實際死亡數比現今統計更多的主因之一。根據紐約州內的心臟停止緊急求救電話數據統計，紐約州的疫情可能在二月中旬的皇后區與布鲁克林區內的人口密集社區中就已發生。

根據白宮統計，全美不到2%，也就是接近5百萬的人民曾接受過新冠檢測。專家表示，此一數字比多數國家還要多，但在人均上較低。美國衛生部助理部長羅吉爾（Brett P. Giroir）先前表示，川普政府根本沒按照哈佛大學研究上周總結建議的「為了能更安全地重啟國家，在6月時，美國檢測能力需要達每日測試5百萬，到了7月更要到2千萬」。

(中時電子報)