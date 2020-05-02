在南投國姓鄉有名徐姓國一男學生，因為協助受傷寡母餵養水鹿，意外被牧草裁切機切斷左手的4根手指，徐生93歲高齡的阿嬤表示，國一獨孫的父親在出生前就已經過世，而雖然「讀冊卡憨慢」，但是很貼心孝順，南投縣長林明溱也在1日時前往慰問。

徐阿嬤、印尼單親媽及徐生在見到前去慰問的林明溱時怯生地連連道謝，林明溱感慨真情流露，直說這麼懂事的好孩子只因生在貧困家庭，竟橫遭這麼多折磨，實在讓人不捨。

徐生高齡93歲的阿嬤告訴林明溱，徐生的父親在其還沒出生錢，就在一次趕運農產的車禍中驟逝，三個孫兒女都很孝順，一路幫她印尼媳婦幫叔公養鹿打工維持生計，讀國一的獨孫雖然「讀冊卡憨慢」，但是很貼心孝順。

徐阿嬤說，出事那天乖孫先和姊姊清洗了鹿寮食槽，因為去年底印尼媳婦打掃鹿寮屋頂樹葉時不慎重摔落地傷了脊椎，乖孫又急著主動要幫他媽媽裁切牧草餵鹿，沒想到左手的手套被裁切機捲入，左手包括大拇指的4根指頭硬生被切斷，經送醫急救僅大拇指接回，其餘三指都已粉碎救不回來，為了維持左手功能，不得已在醫師建議下，截下左腳食指接到左手上，徐老阿嬤說到這裡不禁落淚，卻仍擔心的連說，現在就怕每個月乖孫上學的幾千塊錢接駁車費付不出來。

林明溱、教育處長陸正威偕立委馬文君，親赴位在偏遠山區的徐宅慰問，除了教育處簽報的5萬元慰問金，林縣長與馬文君都加碼自掏腰包提供紅包慰問金，也承諾持續關注徐家將持續提供各種必要的協助。

林明溱看到徐家老小都這麼認真打拚過生活求上進，卻因家境清寒，最小的徐小弟孝順幫媽媽務農，卻遭逢斷指的慘禍，讓他真得很感慨，只能鼓勵徐小弟要勇敢堅強再加油，縣長除了捐三分之一的月薪幫助徐家，如果還有任何困難，縣政府一定全力協助。

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(中時電子報)