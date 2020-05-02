台中市民眾服務社2日在國民黨台中市黨部，舉行發放國中小清寒學生獎助學金活動。（國民黨台中市黨部提供／陳世宗台中傳真）

台中市民眾服務社2日在國民黨台中市黨部，舉行發放國中小清寒學生獎助學金活動。（國民黨台中市黨部提供／陳世宗台中傳真）

台中市民眾服務社理事長、忠勤興業公司郭元瑾董事長，有感於新冠病毒疫情蔓延，除干擾我們正常的生活外，也造成全球經濟景氣低迷；國內很多企業面臨關廠的窘境，廣大勞工面臨失業。郭元瑾本著「減不能減教育、苦不能苦孩子」的原則，對家境清寒的家庭發揮拋磚引玉，略盡社會棉薄之力。

郭元瑾董事長，聯合台中市善心的企業家發動募集國中、小清寒學生獎助學金活動，盼望發揮人溺己溺的大愛精神，並優先在原台中市8區發放，計有國小5、6年級52名和國中71名同學受獎，總金額達50萬元。

台中市民眾服務社發放國中小清寒學生獎助學金活動，於2日上午9時30分，在中國國民黨台中市黨部舉行，市黨部主委顏文正（博愛基金會董事長）、世界華人工商婦女企管協會華鳳分會長鍾明玉、向日葵社會福利慈善事業基金會陳俗蓉董事長及各贊助企業的負責人、各社團會長、理事長、社會熱心人士等20餘人共襄盛舉。

台中市政府副市長令狐榮達代表市長盧秀燕到場致意與勉勵。此次申請獎學金的國小有33所、計55人，國中有19所，計82位學生。因母親節將至，郭元瑾理事長也貼心的贈送每位受獎同學一束康乃馨；讓他們帶回家與家人分享母親節的喜悅，全場活動氣氛簡單隆重。

(中時 )