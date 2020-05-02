苗栗市立圖書館採購6萬多本電子書，並規畫主題書展「花藝‧咖啡‧綠生活」，讓民眾舒緩防疫期間的緊繃與壓力。（何冠嫻攝）

防疫期間閱讀不停歇，苗栗市立圖書館購置6萬多本電子書，讓民眾減少出入公共場所也能享受書香閱讀，並規畫主題書展，以「花藝‧咖啡‧綠生活」為主題，舒緩市民在防疫期間的緊繃與壓力。

苗栗市圖書館館長湯美丹說明，防疫不停歇，主題書展除有養生健康相關書籍外，另也結合花藝、咖啡，透過花香、咖啡香的療癒效果，規畫系列書展，讓市民舒緩日常緊繃，並與在地咖啡業者合作，推廣閱讀也行銷在地青年的好咖啡。

苗栗市公所打造「閱讀山城、書香苗栗」，苗栗市立圖書館採購6萬多本、數種類別的電子書籍，目前館內計有超過7萬本電子藏書，鼓勵民眾在家多閱讀，線上借閱5本即可獲得咖啡耳掛包1包，活動即日起到18日，獲民眾踴躍參與，但咖啡包限量提供，送完為止。

除了推動線上閱讀外，苗栗市立圖書館透過「移動書箱」，將館藏書籍與在地藝文空間、創業基地、咖啡店、附近國小、幼兒園等分享，打造社區共學、共好、共享的閱讀文化，享受書香、咖啡香、花香的氛圍，充實自我，提升身心靈能量，並培養閱讀與親子共讀好習慣。

(中時 )