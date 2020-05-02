黨產會日前為調查「中華救助總會是否為特定政黨附隨組織」召開聽證會，引起泰北僑界關切。駐泰國代表處今天發表聲明表示，救總運用之資源不屬於特定政黨；不論黨產會是否將救總認定為特定政黨附隨組織，中華民國政府絕不會自我否定過去六十多年委託救總執行任務及對泰北僑胞的貢獻。

黨產會上月29日針對救總是否為國民黨之附隨組織，及其財產是否為不當取得財產召開聽證會。根據黨產會調查報告，救總是由國民黨總裁蔣中正指示成立，歷年收到政府補助和娛樂場所強制附勸大陸救濟金超過71億元。

駐泰處表示，感謝泰北雲南鄉親對中華民國政府及政府委託之救總在過去六十多年來持續對泰北援助的長期支持與積極肯定。中華民國政府持續關懷並協助我「孤軍後裔」的泰北鄉親，過去六十多年來無日或忘。中華民國政府相關部門包括僑務委員會與國防部退輔會，以及民間團體包括救總會、台灣各類社團及學校等，均積極參與協助泰北僑胞在文化丶教育及經濟方面之發展。

駐泰處指出，救總對泰北的援助係執行中華民國政府委託該會執行對泰北僑胞援助之任務，其運用國家及社會之資源，並不屬於任何特定政黨，或由某特定政黨決定其人事與資源配置。對此，黨產會目前所進行的調查，其目的即為釐清相關疑義。

有關黨產會調查「中華救助總會是否為特定政黨附隨組織」事，是透過民主立法的方式與公開透明的程序進行；目前本案仍在進行事實調查階段，尚未有定論。駐泰代表處會將泰北僑胞對中華救助總會的資訊與意見轉陳行政院黨產會參考，並轉達該委員會，救總接受中華民國政府委託對泰北僑胞長期援助的貢獻，也會邀請該委員會在適當時間到泰北暸解當地狀況與聽取當地僑胞的意見。

駐泰處強調，無論黨產會未來對本案的決定為何，中華民國政府絕不會自我否定其委託執行任務的中華救助總會過去六十多年對泰北僑胞的貢獻。在救總相關疑義釐清後，駐泰代表處仍會持續結合更多國家與社會的資源，協助泰北僑胞之發展。

(中時 )