料羅港「海運快遞貨物專區」的專用碼頭預定地。（李金生攝）

金廈「小三通」貨運每月航班約300次，料羅港占有區位優勢條件。（李金生攝）

金門縣港務處長何佩舉說明「海運快遞貨物專區」的專用倉儲預定地。（李金生攝）

金門縣府在建立兩岸電商物流中心的架構下，規畫在料羅港設立「海運快遞貨物專區」，5月中旬公開閱覽招商，明年底以前啟用。縣港務處評估未來鄉親在〈淘寶網〉購物，交貨時間可節省一半以上，分享兩岸快易通的便利。

縣港務處長何佩舉說明，金門具有打造兩岸電商物流中心，成為兩岸貨物往來「中途島」的地理區位優勢，包括距離全球最大的電商市場，一水之隔的中國大陸不到10公里，再加上金門與台灣本島的海空運交通便利，每日來回班機100多個班次，飛行時間僅約1小時左右，以及每月海運開航200多次（台北港每周三、六開航，台中港三、五、六開航，高雄港則是天天開航）。另金廈「小三通」客運每日有40班，航行時間約半小時，貨運每月航班次數約300次。整體評估不論就運輸時間、頻率來看，金門都有發展兩岸跨境電商的優勢和潛力。

該處在今天的招商說明會中表示，在結合兩岸電商、網購和文創平台下，計畫推動料羅港「海運快遞專區」，未來將在完備海關監管系統，包括X光檢查機具和人力進駐的條件下，讓兩岸快遞貨物通過金門便捷往來，協助當地跨境電商生態系發展跨出重要的一大步。

以金門本地鄉親在「淘寶網」購物為例，目前需先經過寧波、上海等地集貨中心作業，經由平潭島海運至台北港，再轉來金門料羅港，整整繞了一大圈。未來在金廈海關均完備監管系統後，快遞貨物直接從廈門來到金門，收貨時間預估可減少一半以上。

縣府強調，電商購物是新經濟模式，金門有條件打通連接廈門、福建地區的快速通道，不但要讓本地的特產進入大陸市場，也要將台灣美食商品、小農食品和文創商品通過金門登陸對岸，未來「海運快遞專區」的運作相當受到期待。

(中時 )