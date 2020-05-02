大陸國台辦旗下中國台灣網首席評論員趙靜，於4月30日在人民日報海外網刊發〈制憲公投是在逼「非和平手段」解決台灣問題〉一文，強調「制憲公投」就是徹底改變兩岸現狀的「統獨議題公投」，必將碰觸大陸《反分裂國家法》紅線。

文章指出，民進黨當局「以疫謀獨」的腳步越邁越大，近日竟有個別「台獨」組織開始在島內推動所謂「制憲公投」，並宣稱已完成第一階段連署，4月30日送交臺灣「中選會」，若獲通過，明年8月就將進行此項「公投」。

文章稱，「制憲公投」是徹底改變兩岸現狀的「統獨議題公投」，是百分之百的「法理台獨」，是《反分裂國家法》早已明確過的「不可逾越的紅線」，「台獨」一旦碰觸這條紅線，必會引發「非和平手段」解決台灣問題。

文章表示，自民進黨2016年上台並實現完全執政後，就在台獨的錯誤道路上展現出一路狂奔、不回頭的架勢。特別是新冠疫情暴發以來，更是在美國的撐腰下，一再誤判國際形勢，一再挑釁兩岸關係，一再試探大陸底線。但只要回顧一下兩岸關係70多年的發展歷程即可知，台獨從來就沒逃脫過失敗的宿命，尤其是在祖國大陸不斷發展強大、統一意志空前堅定的今天，更是無法得逞。

文章稱，台獨分裂勢力不僅違逆百年變局的歷史大勢，還嚴重損害兩岸同胞的共同利益，堪稱中華民族的敗類。民進黨當局爲了一黨一己之私，不惜把台灣推向危險的深淵，完全不顧台灣同胞的利益和福祉。

文章強調，當前，兩岸關係的主導權早已牢牢地掌握在了祖國大陸的手中，我們有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力挫敗任何形式的台獨分裂圖謀。我們絕不允許任何人、任何組織、任何政黨、在任何時候、以任何形式把任何一塊中國領土從中國分裂出去！

(旺報 )