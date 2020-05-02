近期因疫情關係，越來越多民眾盡量不出門，外送需求激增，外送員也被譽為夢幻行業之一，沒想到日前連女神級YouTuber都加入！正妹網紅瑀熙體驗一日外送員，獨自騎著電動車送餐，瑀熙露出纖細美腿成另類亮點，網友看完超心動，羞喊「為了她願意天天叫外送」。

知名網紅瑀熙原本是電競實況主，外型甜美又有火辣身材，擁有不少粉絲，後來轉戰YouTube，頻道很快就有超過58萬人次訂閱；瑀熙改當YouTuber後，影片題材相當廣泛，日前她決定體驗夢幻職業之一「外送員」，特地找了一名外送員小辰帶領，體驗一日外送生活。

瑀熙雖然上半身包緊緊，但下半身穿著穿短熱褲，她的白皙雙腿瞬間變亮點。(圖/ 摘自瑀熙Yuci YouTube影片)

瑀熙瞭解外送員工作SOP後，戴上口罩坐上電動車就開始接單送餐，過程中她體會到外送員在外奔波的辛勞，也有沒單可接只能坐在機車上痴痴等待的情形，最後還問出外送員並非外界想像中那麽爽又好賺。

不過，網友們看完影片重點全放錯，目光都放在瑀熙的美腿，原來瑀熙雖然上半身包緊緊，但下半身穿著穿短熱褲，她的白皙雙腿瞬間變亮點，粉絲也在影片下心動喊話，「來看腿的」、「可惡，讓人想叫外送」、「妳當外送員我一定天天叫～又戀愛了」、「瑀熙騎機車好可愛」

(中時電子報)