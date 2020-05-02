林采緹戴口罩仍被認出。（圖／翻攝自sunnylin_520 IG）

29歲「蛇姬」林采緹2018年和老公胡睿兒雙喜臨門結婚，沒想到懷孕期間胡睿兒爆出夜店撿屍案，夫妻倆信任破裂，今年簽字離婚。恢復單身後的林采緹外型依舊亮眼，最近她戴著口罩，穿著白色短T搭捷運，很快就被路人認出，她自己也曬出截圖問：「原來我戴上口罩還是滿好認的？」

林采緹日前在節目談離婚主因，胡睿兒爆出負面消息當下，挺著孕肚的林采緹本表明不離不棄，會陪老公一起面對，沒想到2年過去仍決定分開，林采坦言當時故作堅強，私下卻大崩潰，事後胡睿兒還以「沒走出官司低潮」為由不找工作，態度消極，更用開玩笑的態度談撿屍案，才讓林采緹覺得該醒了。

而林采緹近來常在IG分享健身、和朋友聚會的生活照，最近她和一票姊妹去喝下午茶，當天她放下一頭長髮，穿著短版白T，渾圓的F級上圍與小蠻腰全都露，一雙絕美長腿讓人十分稱羨，她笑說餐廳太夢幻，「整個讓我從少婦變少女了」，網友也讚她保養得宜，當媽之後依舊美翻。

(中時電子報)