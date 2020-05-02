台南市白河區公所2日表揚模範母親，特別於林初埤蓮花池旁空地舉辦，同時宣告白河蓮節起跑，台南市長黃偉哲也親到現場頒獎，並與模範母親賴美環現場示範製作蓮子甜湯與熬煮蓮藕茶，也一一與模範母親合照留念。
黃偉哲表示，表揚模範母親的同時，也要尊重防疫，因此把活動從室內拉到戶外，如同衛福部長陳時中所說的，如果做好防疫工作，其實有限度的戶外公眾的活動還是可以舉辦。
白河區公所表示，由於蓮花節首度與母親節表揚活動結合，公所今年特別準備火鶴花束和在地當令食材製作的「無毒有藕」風味便當致贈模範母親。
白河區長蕭福清表示，今年白河蓮花栽種時間提早，種植面積也比去年多，達290公頃，分散在永安里、大竹里、詔豐里、蓮潭里、昇安里、竹門里及汴頭里，遊客來賞花不用人擠人。
今年蓮花節同樣有豐富多元的系列活動，例如蓮花寫生、攝影比賽、蓮田邊的野餐、畫荷扇、蓮子料理品嘗、農村巡禮等一系列豐富活動，參與民眾可盡情欣賞蓮的美感和感受品茶的藝術。
白河區公所也在網站設置「蓮花季專區」，提供遊客查詢最新花況，透過旅遊地圖與周邊商家餐廳和景點的連結，讓遊客掌握花況、賞蓮更盡興。
(中時 )
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