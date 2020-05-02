外界質疑為何喝咖啡就會感染新冠肺炎，但磐石艦軍官的親密接觸者反而全數採檢疫性，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳，以圖解分析新冠病毒傳播與「戴口罩」間的關係，指出若生病者與健康者都戴上口罩，傳染的機率可降到1成或2成以內。

張上淳表示，雖然一般外科口罩，病毒仍有可能從測面洩露，但正面傳染的可能性可減少五、六成甚至到七、八成。以敦睦艦隊為例，官兵們退燒回到單位仍被要求配戴口罩，即便沒有全程配戴，但傳播的機率也大減，也因此指揮中心一直提醒安全距離和戴口罩兩件事。

也有人質疑為何醫護人員都有戴口罩，卻仍發生院內感染，張上淳指出，當時發生院內感染的患者，因進院後非常的喘，因此沒辦法戴住口罩，進而造成了環境的污染，至於是直接透過飛沬或是接觸物傳染醫護人員仍不得而知，但已可知戴口罩的保護力十分重要。

張上淳指出，台灣每次有傳染病，如H1N1時，民眾多半會自主地戴上口罩，這次疫情也是有賴民眾戴口罩配合，讓台灣的防疫能夠守得還不錯。

(中時 )