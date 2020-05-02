周杰倫（周董）友人投資的「Mr.J義法廚房」餐廳，1日無預警宣布因租約到期，Mr.J義法廚房北醫店將營運至本月31日止，讓許多粉絲震驚，紛紛不捨留言：「覺得難過。」還有大陸、香港等海外歌迷說：「可惜未能去貴店。」、「本來想準備飛台灣來一個周杰倫巡禮之旅，結果因為疫情取消…唉。」

對此，Mr.J北醫店負責人表示：「因為租約到期的關係，餐廳將營業至5月底，未來如果有找到適合的地點，會再重新開啟。」而Mr.J義法廚房餐廳在2006年首先於光復南路巷弄內開幕，緊接著2007年選在台北醫學大學內展店，周董〈我不配〉MV曾在光復店取景，北醫店則是很多粉絲慕名前來朝聖。

據悉，周杰倫沒有投資該店，是好友開的店，他向來很力挺兄弟，餐廳開幕時曾去站台，他的金曲獎慶功宴也曾經在這店舉行，店內有不少周董自編自導自演電影《不能說的秘密》相關擺設，包括會穿越時空的鋼琴、寫著字的校園書桌等，至2018年重新裝潢，改為「周三歲」主題餐廳，店內還有佈置許多周董的海報、照片，讓粉絲與周董在此處留下許多美好回憶。

不過曾與周董相關餐廳，包括Mr.J義法廚房2013年收掉光復店，Mr.J藤原豆腐店也在2015年宣告收攤、昆凌的麻吉咖啡於去年歇業，目前連僅存的Mr.J義法廚房也將暫停營業。不過他好友去年在西門町開的奶茶店，至今生意興隆，周董常在IG發文分享在店內的帥照，吸引許多粉絲前往想捕獲野生周董。

(中時 )