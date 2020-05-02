「台灣東海岸的法國牧者」新書今在花蓮發表，科博館長孫維新（右2起）、玉里天主堂神父劉一峰、花蓮縣長徐榛蔚、法國在台協會主任公孫孟出席。（王志偉攝）

孫維新（右）與劉一峰（左）對談，談到自己來台超過半世紀的傳教故事。（王志偉攝）

劉一峰出書，他有許多好友都來加油，場面溫馨。（王志偉攝）

法國神父的愛，飄洋過海，在台灣東海岸落地生根！天主教法國巴黎外方教會，先後50多位神父在台灣東海岸偏鄉傳福音、扶弱濟貧，至今超過一甲子！國立自然科學博物館以17名神父在台奉獻的故事，集結成《台灣東海岸的法國牧者》一書，出席的劉一峰神父欣慰地說：「做了一輩子了，可是我們真的也過了一個很喜樂的生活，感謝台灣人民，謝謝台灣人沒有忘記他們的存在」。

《台灣東海岸的法國牧者》一書今天在花蓮福容飯店舉行發表會，包括法國在台辦事處主任公孫孟、國立自然科學博物館長孫維新、花蓮縣長徐榛蔚、花蓮市長魏嘉賢等出席。孫維新與劉一峰對談，談到自己來台超過半世紀的傳教大愛故事、從巴黎外方會選擇來到台灣的原因及其他神父的傳教心路歷程，並藉此喚起重視偏鄉弱勢等議題。

來台52年，已歸化台灣籍的劉一峰也擔任共同主編。他表示，這本書讓他覺得「感動、感謝」，感動是因為，看到書裡面許多跟他在一起幾十年的同事、朋友都已經離開了，他們在台灣東部服務一輩子，也過了很喜樂的生活，「我從來沒有後悔來到台灣，一天都沒有後悔」！

劉一峰也提到不久前，玉里天主堂回收場火災、還有宜蘭義大利籍神父呂若瑟因家鄉疫情向外界求助，都在短短幾天收到台灣人的大力幫忙，「很多人說我們對台灣的貢獻很大，但我們在這裡得到的，遠比付出的多更多」。也很感謝科博館出版這本書，讓大家不會忘記他們的存在。

公孫孟說，這本書最珍貴的地方，是以詳實科學的方式，記錄遠從法國來的神父在當地的建設。他說現在全球疫情肆虐，法國也正受其影響，他相信人類能戰勝疫情，除了依靠科學，更需建立在人們互助基礎上。劉神父及其他神父的故事便驗證人類團結的努力下，可以度過一次次的危機。

孫維新館長說，劉一峰神父2018年在科博館舉辦「玉里的法國爸爸」展覽，讓台灣人真正了解法國神父對台灣原住民的貢獻，出版《台灣東海岸的法國牧者》，希望能讓更多人知道這些遠道而來的神父們在台灣的故事。

會中請來與劉一峰神父相識52年的孔繁鉞細談神父大愛，那時神父26歲「非常帥」，雖然劉神父的國語他都聽不懂，但教友出席率，尤其是女教友出席率大幅提升，大媽都讚他長得像影星亞蘭德倫。數十年過去了，神父已發宏願「死了也要埋在台灣」，他也盼望藉由新書，讓天主教神父在花東耕耘的事蹟被看到。

「台灣東海岸的法國牧者」介紹巴黎外方傳教會在台灣東岸經營超過一甲子的歷程，前半部以專家學者的四篇文章，探討外方會的影響與貢獻，並以劉一峰為例，探討外方會的社會扶助事業；後半段有劉一峰在內的17名神父在東海岸留存的影像，除了傳教，更多的是與當地居民的互動，像是參加部落豐年祭等，深入呈現這群外籍神父對融入部落的用心。書籍收入將全數捐給花蓮縣劉一峰神父天涯若比鄰文化藝術基金會。

(中時 )