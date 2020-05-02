打開門，正中央就是新矗立的電線桿。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

打開門，正中央就是新矗立的電線桿。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

好離譜的施工啊！鹿港黃姓屋主平常住北部，近日回老家整理，打開側門就差點撞水泥，新立電線桿，不偏不倚就堵在出入口，油漆還是簇新的，屋主跑到外頭一瞧，簡直是昏了，不只新矗一根電線桿，旁邊也有兩根，1、2、3，總共3根，「挖咧，這是在插香嗎？」民俗專家也指犯沖，台電允諾盡快遷移到他處。

議員賴清美接到屋主投訴，協助向台電陳情，指出，哪有打開門就是一支電線桿在門口正中央的，不要說什麼，根本就影響進出了啊？更何況影響觀瞻、心理，怎麼都不考慮一下住戶感受，附近民眾也傻眼，好像一間厝插了3支香，感覺很不吉利，電磁波也會好強吧！

民俗專家蒲慶峰，開門犯沖是最被忌諱，3支電線桿立在一起，擋在家門口，影響住戶健康，容易有血光之災，一般門口，代表的人的嘴、鼻，被擋住也會影響事業、財物進入。

台電彰化副處長邱龍華表示，附近住戶小型工廠需要電力，申請增設，如果影響到住戶出入安全，將會盡快將電線桿遷移。

(中時 )