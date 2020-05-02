臉書社團「我是新莊人許明偉」團長許明偉（右三）發起感恩活動（戴上容攝）

母親節將至，臉書社團「我是新莊人許明偉」團長許明偉2日發起感恩活動，除自掏腰包購買近千朵康乃馨、非醫療用口罩贈送外，更將善心人士「張小姐」提供的經費串聯店家，贈送百份餐點給弱勢民眾，展現母親節感恩精神，現場大批排隊民眾直呼「新莊人讚！」。

許明偉七年前號召幾位友人，發起臉書社團「我是新莊人許明偉」，除在虛擬世界外為民解惑，更實際組成團隊服務民眾，社團人數累積超過2萬5千人，粉絲頁擁有超過4萬讚數；民眾遇到車禍、糾紛、家暴或弱勢等事件，都會找他幫忙，許明偉則透過累積人脈，找資源協助遇難的民眾。

許明偉表示，近日有位「張小姐」女士來訊，希望透過社團幫助更多民眾，於是他串聯新莊店家齊做愛心，在母親節前夕周末，上午、中午分批發送共計近

500份的餐點，做愛心外，也盼舒緩商家的不景氣。

「康乃馨價格雖不高，但媽媽看了開心，也可以提醒做子女的盡孝道」許明偉表示，康乃馨由他親自選購並貼上專屬貼紙，另再發送2000個非醫療用口罩給新莊民眾，希望能讓新莊的民眾開心、快樂，創造社區小確幸。

「近來社團愛心力量也跨區發展」許明偉表示，日前接到社友來訊表示，桃園偏遠學校有許多學生缺乏口罩，社團成員於是四處奔走蒐集口罩，驅車前往桃園大坡國中、蚵間國小贈送近2000片口罩。許明偉說，有能力幫就幫，幫忙他人令他很快樂。

(中時 )