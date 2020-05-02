美國國務卿蓬佩奧今日表示，美國僅在兩天前才從中國收到新冠病毒樣本。

蓬佩奧1日（當地時間）在「巴克·塞克斯頓秀」（Buck Sexton Show）節目中說：中國聲稱自己的行爲是透明的，但至少在一天或兩天前，美國實際上一直沒有中國提供的病毒樣本。我們仍然在努力了解威脅的嚴重程度。

蓬佩奧說，儘管川普總統盡了最大的努力，儘管我盡了最大的努力，但我們仍無法讓專家進入中國，弄清楚實際情況。我們對那裡發生的事情的了解非常有限，以前有這些實驗室洩漏的例子，這在世界範圍內是一場代價高昂，代價高昂的災難。我們希望中國共產黨能夠清楚地表明疫情是怎麼發生的，以使世界了解這種病毒是如何從中國武漢逃出並傳播到世界各地的。

蓬佩奧表示，川普政府對中國的目標很簡單。一旦控制了新冠疫情，世界就需要找出誰對任何掩蓋行為負責，並使這些人或國家負責。而一旦美國國務院掌握了所有事實，我們將向川普提出一系列選擇。

針對香港問題，蓬佩奧指出。美國明確表示，美國對中共關於香港問題的要求與針對新冠病毒的要求相同：向我們展示您在做什麼？中國在1947年對香港做出了一系列承諾。這不是美國做出或英國做出的承諾，而是中國共產黨做出的承諾，我們要求他們履行自己的職責。

此次節目訪談問答被同步收錄於美國國務院網站。

(旺報 )