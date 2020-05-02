俄羅斯外交部發言人日前指出，美國曾經在前蘇聯國家豎立生物實驗室，研究許多美國本土禁止的危險疾病，大陸外交部希望美國採取措施，消除國際社會疑慮。

根據大陸媒體《光明網》引述《央視》的報導指出，俄羅斯外交部發言人日前就美國在前蘇聯國家建立生物實驗室表達關切。近日，有境外媒體披露相關實驗室實際上完全受美方領導，用於研究針對特定人群的危險疾病，進而研究許多美國本土禁止的研究項目。

對此，大陸外交部希望美方本著負責任態度，採取切實舉措，消除國際社會疑慮。

大陸外交部29日指出，美國在前蘇聯國家建立了多個生物實驗室，卻對其功能、用途、安全系數等三緘其口，讓當地民眾和周邊國家深感擔憂。據了解，有當地民眾強烈要求關閉相關實驗室。希望美方本著負責任態度，正視國際社會的關切和當地民眾的生命健康安全，採取切實舉措，消除國際社會疑慮。

(中時電子報)