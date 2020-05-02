錢櫃林森店大火引發外界質疑稽查不實，台北市副市長黃珊珊2日表示，重新檢視後發現聯合稽查已流於形式，防弊防過了頭，甚至檢查時有些資料反而是業者提供，沒有給予稽查人員相對的「武器」及規畫好對象與項目，一周內請各單位把修正和調整狀況提出來在下周五確認。

北市府昨針對錢櫃大火檢討，黃珊珊今表示，經討論發現了公共安全聯合稽查作業，制度是2011年開始、2014年10月修正後，至今沒有修改過，應該要重新檢視執行狀況。

黃珊珊指出，為了防弊，稽查前未告知同仁去哪，也因為這樣，所以沒有事先準備各場所基本資料、相關紀錄，同仁到現場兩手空空，只能就眼睛看到的東西檢查，甚至有些資料反而是業者提供。

她說，另也未區分不同建築物規模及需安排多少人力，只是普遍性例行性調查，不是針對設計好的對象與項目做完整稽查，也沒有提供稽查人員相對的「武器」，也就是市長柯文哲先前提到的平板電腦同步核對資料。

黃強調，聯合稽查是跨單位，突襲檢查平常的稽查確不確實，所以不會是完整調查，且檢查表沒有區分聯合稽查或大檢查，聯合稽查15項勾選12項交給中隊再複查，結果讓人誤會在放水。

她認為，每周星期一、三、五都要辦聯合稽查，所以已經流於形式，要改善稽查人員沒有做好準備、區分規模及需要人力的缺失，在一周內會請各單位把修正和調整狀況提出來，下周五再開會確認。

(中時 )