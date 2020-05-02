受疫情影響，加上紡織業大環境不佳，台南紡織新市廠傳出將關廠，4月時已通知員工，竟有9成以上員工申請優退、優離，現只剩部分員工留廠處理關廠事務。

「今天51連假，沒有人上班。」南紡新市廠大門口警衛說，他不清楚關廠的事，但今天沒人上班。一名經過門口的台南育德工家建教生說，目前學校老師還未通知她們要不要換廠實習。

台南紡織新市廠全盛時期員工曾達好幾千人，不少女工都嫁給新市當地人，在新市落地生根。由於近年台灣人力成本提供，工廠引進外籍移工，加上紡織業沒落，新市廠員工大減，在工廠上班的本地人也變少。

一名已離職員工表示，公司有提出優離、優退方案，或是轉調他廠上班，因為她不想到別的地方上班，選擇趕快離職在附近找新工作，目前也在南科園區找到新工作。

新市區永就里長李昭慶表示，由於工廠員工不多，有一半是移工、建教生，工廠又有餐廳，因此關廠對附近店家消費影響不大，不過確實有一些外包商受影響。

以承包工廠餐廳的廠商為例，原本合約是一年一簽，現在被告知合作到6月底。由於工廠員工已陸續離職，餐廳工作量變少，餐廳廚工人手過剩，只好採輪班制，7月後就要找新工作。

據了解，南紡優退條件不錯，年資20～30年員工平均可加發5個基數（月）退休金，因此申請優退優離踴躍。南紡表示，這波關廠大約有400名新舊員工離開，但工廠和土地目前尚不會出售、出租，接下來計畫得視疫情發展情況而定。

(中時 )