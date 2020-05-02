中華民國六房媽會請信徒遵守今年簡化過爐的原則。（周麗蘭攝）

「六房媽過爐」是雲林縣一年一度宗教大事，每年過爐活動有10萬信徒隨香，今年因新冠肺炎疫情，3日早上6點半將首次以搭車方式讓神尊從斗南股的紅壇過爐到土庫股，取消隨香遶境。

受到疫情衝擊，今年大型神明遶境活動都取消，中華民國六房媽會三中旬開會決定改簡化過爐，5月3日如期進行神尊及文物交接，但取消各股陣頭及信徒隨香遶境。

六房媽神尊目前駐駕在「斗南新庄寮」紅壇，由非值年的另外四股供奉的「四大將公」今（2日）也回到新厝寮股紅壇，預備過爐。

六房媽會表示，明天（3日）早上6點半將準時發炮，以專車接送神像前往土庫鎮公有零售市場旁的「土庫股」紅壇。

該會表示，所有參與過爐人員都要戴口罩，紅壇內部只開放媽祖會、斗南股、土庫股人員採「實名制」進入。

該會要求紅壇牌樓是單一入口處，請全程自主配戴口罩，未配戴口罩或體溫超過37.5度者嚴禁進入紅壇，請勿在六房媽吃紅檀區域範圍聚眾飲食，以外帶方式為主。

雲林六房媽宗教歷史超過350年，因沒有固定廟宇供奉，由斗南股、過溪股、土庫股、五間厝股、大北勢股共5股、34庄頭輪流供奉，範圍涵蓋虎尾、斗南、土庫、大埤、斗六等鄉鎮市。

(中時 )