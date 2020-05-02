遭網友出征謾罵！精神鑑定醫師千字文回應

殺警的鄭嫌被精神鑑定罹患思覺失調症，一 審無罪，行政院長蘇貞昌2日質疑，這麼重大刑案由1名醫師鑑定夠嗎？台中榮總嘉義分院身心科主治醫師沈正哲說，鑑定報告由4人醫療團隊一起完成，非僅由1名醫師鑑定。

沈正哲說，此案鑑定團隊由1位心理師、1位社工、1位住院醫師及他共同完成，心理師負責做心理、智商測驗，本案被告就是心理師測出智商76，社工評估被告的家族史、家庭成員及社會支持網絡，以評量未來的照顧可行性，他負責思覺失調症鑑定，且要統整社工、心理師的評估資料，做成報告。

沈正哲說，嘉義沒有醫學中心，嘉榮身心科是嘉義較有規模機構，出庭作證當天是第一次見到李承翰的父母，也很同情他們的心酸，但 他對本案沒有任何立場，只是用專業做出鑑定。

沈正哲說，很多身心科醫師不願意接精神鑑定案，因為吃力不討好，每接1件鑑定案，通常2至3周前會收到檢方或院方提供的事證，了解事證後，再會同心理師、社工師，或其他醫師約3、4人共同約談受鑑定人，各自依專業報告，他再統整資料做出報告給地檢或地院。

但1件鑑定案收到的費用不多，如嘉榮鑑定1件是1萬2000元，醫院拿5成，另外5成由鑑定團隊成員分，出庭作證領證人費500元，鑑定結果又常承受巨大壓力。

(中時 )