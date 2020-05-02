日前美國加州大學戴維斯分校(UC Davis)發表聲明，宣佈從今年8月15日起關閉其孔子學院；聲明說，大衛斯分校將與中國大陸教育部的「漢辦」分離，漢辦此前重申要側重語言教學。這是繼瑞典、澳洲與美國多家大學關閉孔子學院後，陸續有更多的歐美大學關閉由大陸教育部所資助與營運的孔子學院。

《美國之音》引述加州大學戴維斯分校的聲明說，該校孔子學院從來沒有開設過語言課程；除了一個學分的中國文化實習課之外，也沒有開過其他學分課。

校長加里．梅(Gary S. May)在星期二(4月28日)寫給中國大陸國家漢辦負責人的信中說，戴維斯加大會考慮能夠建立在孔子學院成果基礎上的新的合作方式。

他表示：「現在是以我們的孔子學院培育的文化交流計畫為基礎，考慮新途徑的時候了。」

著名漢學家、加州大學河濱分校校長林培瑞教授聽到這個消息時的反應是「太好了！」

林培瑞對《美國之音》說：「關孔子學院與新冠疫情的大氣候有關係。中共在美國政府、商界、學界、報界的影響力都在下降，而且最近兩三個月尤其是最近一個月以來的逆轉是很明顯的。」

大衛斯加州大學的孔子學院於2013年成立，是第一家側重中國食品和飲料文化的同類學院，合作方是位於江蘇無錫的江南大學。

經濟學家、前北大教授夏業良博士說，孔子學院是模仿德國的歌德學院。歌德學院進行語言教學和傳播德國文化和歷史，在世界取得很大的成功。但是，歌德學院是民間教育機構不是由政府出資。而孔子學院是大陸官辦，其模式聽起來是教孔子哲學、中國文化、語言，但實際並非如此。中共對儒家學說深惡痛絕，主要還是灌輸中共的意識形態，學生學不到中國人文、歷史、文化。

夏業良說，一家很普通的孔子學院投資是100萬美元起步，再加上修建教室等設施，平均每家投資150萬美元。如果是重要的大學，比方說哈佛大學，中共會不惜代價，大量投入。

美國全國學者聯合會(National Association of Scholars)說，自從2004年以來，大陸官方出資在世界各地的大學建造孔子學院；教師、教材和運作資金由大陸教育部旗下的漢辦來提供。美國有超過100家孔子學院，其中大約40家已經關閉。

近年來，孔子學院遭受的詬病不斷升級。美國多位國會議員發表聲明指稱大陸從事破壞行動，蓄意壓制言論自由與美國價值，認為大陸利用孔子學院以及其它手段，咄咄逼人地試圖影響外國學術機構。

(中時電子報)