勞動基金首季慘賠4,712億元，對此，行政院長蘇貞昌今天表示，現在基金雖有虧損，但去年大賺4,000多億元，五年來賺9,000多億元，可見勞動基金操作績效良好，只是受疫情一時衝擊。他強調，請大家放心，政府一定保護勞工。

新冠肺炎疫情持續延燒，勞動基金運用局昨天公布最新整體勞動基金運用績效，今年截至3月底，整體基金規模4兆2,852億元，累計評價後報酬為負4,712億元，收益率為負11.16％。

蘇貞昌今天視察1988紓困振興專線、1955勞工紓困專線客服中心受訪表示，要向勞工朋友報告，政府一定負最後支付的責任，勞工朋友請放心。

蘇貞昌說，現在基金雖有虧損，但去年大賺4,000多億元，五年來賺9,000多億元，可見勞動基金的操作良好，只是受疫情一時衝擊。政府一定會保護勞工，同時小心、謹慎、聰明的操作基金。

此外，外傳因應防疫，520內閣人事將小幅度調整，蘇貞昌則說，依據憲政慣例及對總統蔡英文的尊重，蔡總統即將展開第二個任期，所以在這一任期屆滿前，他會率內閣閣員提出總辭，至於下階段誰來組閣，閣員是誰，這時候他不宜發表任何意見。

(工商 )